Llamada a defender el aranés, que se encuentra en estado “crítico”: que esté más presente entre los jóvenes y las nuevas tecnologías

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Centenares de personas procedentes de diferentes puntos de la Val d'Aran unieron fuerzas ayer en la 32au Corsa Aran Per Sa Lengua, una iniciativa organizada por el colectivo Lengua Viua para reivindicar y promover el habla del aranés. Se encuentra en un estado “crítico”, ya que hoy en día solo es la lengua habitual para el 20% de la población del territorio, según apuntaron desde la organización.

La jornada empezó a las 11.00 con las salidas desde las diferentes poblaciones. En las más habituales (Les, Montgarri y Port de Vielha) se pudo ver diversidad de participantes que lucían la camiseta oficial de este año (diseñada por Maria Castet) con el lema Èm aranesi, parlam aranés (Somos araneses, hablamos aranés), un claro reflejo del motivo de esta iniciativa.

Los participantes en la Corsa empezaron a llegar a la meta habitual, la plaza del Conselh de Vielha, a partir de las 19.00. Una vez completado el recorrido se dio inicio a la fiesta final, que arrancó con los parlamentos de Lengua Viua. La entidad reivindicó la importancia de que la ciudadanía cree conciencia de la necesidad de usar el aranés en todas las áreas de la vida corriente.

“Nos encontramos en un momento donde la mayor parte de la gente lo entiende y sabe leerlo, pero cuenta con un uso social mínimo. Todos somos responsables de su supervivencia, y de que mejore su estado social. No hay que tener vergüenza de hablarlo. Intentadlo. Solo así, podemos ayudar a revertir la situación actual”, señaló la presidenta de Lengua Viua, Imma Caubet. “Los jóvenes sois quien tenéis que impulsar el aranés con más fuerza. Tenéis mecanismos y herramientas que pueden facilitar su difusión. Las nuevas tecnologías nos permiten llegar a cualquier parte del mundo. Aprovechadlas, porque la lengua tiene que ser presente también en esta área. Toda ayuda es indispensable para que tenga presente y, sobre todo, futuro”, añadió.

Desde el colectivo también se consideró relevante que el aranés esté más presente en edades prematuras, como en las guarderías, precisamente porque es cuando los niños locales y los llegados de fuera tienen más facilidad para aprenderlo.

El grupo de música Nadau cerró la jornada con el tradicional concierto de canciones aranesas y occitanas.