Lleida despide un fin de semana de respiro térmico para adentrarse en una nueva ola de calor extremo
La provincia de Lleida despide un fin de semana marcado por un ambiente fresco y térmicamente muy contenido, con registros diurnos que entre el 24 y el 27 de julio oscilaron de forma generalizada entre los 31 y los 34 grados y agradables mínimas nocturnas por debajo de los 20 grados. Sin embargo, este paréntesis de tregua meteorológica ha tocado a su fin y los termómetros se preparan para dar un giro drástico.
Tras estos días de respiro, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) advierte sobre un episodio de calor extremo e inminente que afectará a todo el territorio a partir de esta misma semana.
La masa de aire cálido impulsará un ascenso térmico muy acusado ya desde este martes y miércoles, disparando las máximas hasta los 37 y 40 grados.
Con el avance de la jornada, la situación se intensificará todavía más, amenazando con alcanzar e incluso superar los 40 o 43 grados en los puntos más castigados de la depresión leridana, unas marcas excepcionalmente altas que obligarán a extremar las precauciones ante el riesgo extremo por altas temperaturas.