Arranca hoy el 51 Festival Internacional de Cambrils

Publicado por Redacció Lleida Creado: Actualizado:

El Festival Internacional de Música de Cambrils (FIM Cambrils) arranca esta noche su 51ª edición con tres propuestas gratuitas en la zona del puerto. A las 20.15, en la plaza del Pòsit, dará inicio el espectáculo itinerante de La Biciband, que ofrecerá música swing y teatro mientras recorre las calles del barrio marítimo hasta llegar a la Torre del Port, en cuya fachada se proyectará un videomapping a partir de las 21.30. El plato fuerte de la inauguración llegará a las 22.00 en el paseo Marítimo, que se convertirá en escenario del concierto de LaDyva & Barcelona Big Blues Band. La reconocida pianista suiza y la formación dirigida por Ivan Kovacevic ofrecerán una noche de blues y boogie-woogie llena de energía y ritmo.

El certamen se prolongará hasta el 10 de agosto y ha programado un total de catorce conciertos en diferentes espacios del municipio, entre los que destacan grandes nombres del panorama nacional como la banda Siloé, Ana Torroja, Joan Dausà, además de internacionales como Dire Straits Legacy. Como novedad, la edición recupera el parque Samà –un jardín histórico– como uno de sus escenarios, donde actuarán La Grande Chapelle y el Quartet Gerhard.

Los precios de las entradas oscilan entre los 22 y los 55 euros y se pueden comprar a través de la página web www.codetickets.com.