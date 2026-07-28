El eclipse solar total, entre viñas y música en Mas Blanch i Jové y el Castell del Remei

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Con motivo del eclipse solar total que se podrá disfrutar en las comarcas leridanas el miércoles 12 de agosto, las bodegas Mas Blanch i Jové y el Castell del Remei han previsto una velada de observación astronómica en sus emplazamientos de La Pobla de Cérvoles y Penelles, respectivamente. El programa de Mas Blanch i Jové contempla una breve caminata (18.30) hasta un punto de observación ubicado a casi 700 metros de altitud. Tras el evento, dará comienzo una cata de vinos ecológicos. El precio de la actividad es de 10 euros en taquilla y 8 la entrada anticipada. Antes, el día 9 (19.30), la bodega acogerá el concierto de Duo Arcanum en el marco del Garrigues Guitarfest. Entradas a partir de 8 euros. Por su parte, el Castell del Remei será escenario de la velada musical Eclipse Solar Sound con la actuación de los artistas nacionales e internacionales como Todd Terry, Lobo Miró o Denoir, y una cata de vinos de la D.O. Costers del Segre. También se pueden reservar actividades paralelas como una visita guiada por la bodega y menús degustación. Entradas a partir de 12,5 euros.