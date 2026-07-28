Lleida posiciona como la demarcación con la tasa de paro más baja del territorio catalán

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Lleida posiciona como la demarcación con la tasa de paro más baja de Catalunya con respecto al primer trimestre del 2026, disminuyendo hasta el 6,92%. La tasa catalana ha bajado hasta el 7,9% según el INE y se sitúa por debajo del 8% por primera vez desde el 2008.

Los datos, recogidos en la Encuesta de Población Activa (EPA), registran a 228.900 personas ocupadas en la demarcación -7.800 más que el primer trimestre- y 17.000 personas desocupadas -400 personas menos que al primer trimestre.

Este aumento del mercado laboral se debe al incremento de población activa, la cual se concentra sobre todo en el sector de los servicios. Los otros sectores que también concentran un gran volumen de personas son la industria, la agricultura y la construcción.

Con respecto a la comunidad autónoma, Catalunya alcanza el máximo histórico de personas activas al mercado de trabajo y bate un nuevo récord de ocupación con 3.997.800 personas trabajando. El total de personas desocupadas se sitúa en 343.000 y la tasa de paro en el 7,9%, la más baja en un segundo trimestre desde el año 2008.