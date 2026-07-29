Crónica de un engaño: Diez años del "falso conocido" en Lleida

Este 2026 se cumple una década desde que la ciudad de Lleida se viese sacudida por una serie de engaños recurrentes que SEGRE bautizó como la estafa del "falso conocido". Esta es la crónica de los hechos que marcaron la primavera y el verano de 2016.

Todo comenzó a hacerse público a mediados de abril de 2016. El día 13 de ese mes SEGRE publicaba el inicio de toda la historia: "Denuncian estafas de un falso conocido en Lleida". Los Mossos d’Esquadra empezaron a recibir un goteo constante de denuncias de ciudadanos que relataban un encuentro similar en plena calle. El protagonista de estas historias era un hombre de mediana edad que abordaba a sus víctimas con una familiaridad asombrosa.

El Modus Operandi: "Hola, ¿te acuerdas de mí?"

El estafador, que en ocasiones se presentaba bajo el nombre ficticio de Joan Balcells, utilizaba una técnica de ingeniería social sencilla pero efectiva: fingía recuerdos compartidos de la infancia para ganarse la confianza de la víctima. Una vez establecido el vínculo emocional, exponía su supuesta tragedia: tenía a un familiar ingresado en un hospital de Barcelona y no disponía de medios económicos para el viaje.

Bajo este pretexto, solicitaba cantidades de dinero que solían rondar los 50 euros. Aunque algunos ciudadanos detectaban el engaño a tiempo, otros muchos accedieron a ayudarle, con un recuento que pasó de media docena de denuncias iniciales a más de una docena en apenas unos días.

El perfil del estafador: La sombra de la ludopatía

La investigación policial no tardó en dar sus frutos. El 15 de abril, SEGRE informaba de que los Mossos habían identificado al sospechoso: un vecino del barrio de la Mariola. Según fuentes cercanas a la investigación, el móvil detrás de estos fraudes constantes no era otro que la ludopatía; el dinero obtenido de las víctimas se destinaba inmediatamente a juegos de azar. Incluso se llegó a saber que el hombre podría haber estado actuando de esta forma desde hacía años, con testimonios de víctimas que aseguraban haber sufrido el mismo timo ya en 2011.

El laberinto judicial y el giro a "delito continuado"

A principios de mayo de 2016, el caso dio un giro legal significativo. Inicialmente, cada estafa se trataba como un delito leve (la antigua falta), ya que las cantidades individuales no superaban los 400 euros. Esto resultaba en juicios rápidos que terminaban en multas mínimas de unos 30 euros, lo que no impedía que el estafador volviera a las calles de inmediato.

Para frenar esta situación, el juzgado de Instrucción 1 de Lleida, la Fiscalía y la defensa acordaron procesarlo por la vía penal como presunto autor de un delito de estafa continuado. Esta estrategia permitió agrupar todas las denuncias en una sola causa, elevando la posible condena a una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión

El regreso del verano

A pesar de la presión policial y judicial, el fenómeno no desapareció de inmediato. Tras un breve paréntesis, en julio de 2016 se detectaron nuevos intentos de estafa en zonas como la Zona Alta, la calle Vallcalent y las inmediaciones del colegio Dominiques. El método seguía siendo el mismo, demostrando la persistencia del sospechoso o incluso la posible implicación de un hermano suyo en actos delictivos similares.

Diez años después recordamos el caso del "falso conocido", un ejemplo de cómo la picaresca, alimentada por una adicción, pudo poner en jaque la confianza de los ciudadanos y forzar un cambio en la estrategia judicial para dar una respuesta efectiva a los pequeños fraudes reiterados.