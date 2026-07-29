Cuarta ola de calor del verano: Temperaturas en ascenso a Lleida con máximas de 40 grados

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Las temperaturas siguen subiendo a la provincia de Lleida este miércoles, con valores máximos que alcanzarían los 40-41 ºC en la llanura y por encima de los 35 ºC en el Pirineo. Las mínimas registrarán un ligero ascenso, con noches tropicales de 20 ºC en las zonas de llanura y valores de entre 16 y 18 ºC en el norte de la demarcación.

El cielo se mantendrá prácticamente claro durante la mayor parte de la jornada, aunque podrían crecer algunas nubes de evolución a lo largo de la segunda mitad del día en el Pirineo, sin descartar algún chubasco aislado. En cuanto al viento, soplará del sureste moderado a partir de la tarde.

Jueves con calor persistente y pocas variaciones

La jornada del jueves mantendrá el calor intenso sin cambios significativos con respecto a las temperaturas. Se rondarán o superarán los 40 ºC en la llanura de Lleida y 36 ºC a algunos puntos de la Val d'Aran. El cielo se mantendrá poco nublado o bastante sereno, y soplará el viento del sur con rachas moderadas durante las horas de la tarde.

Viernes con calor extremo y tormentas en el Pirineo

El viernes los termómetros registrarán pocos cambios, y el calor intenso afectará a toda la provincia, alcanzando nuevamente los 40 ºC con noches tropicales. La previsión apunta a tiempo soleado, aunque crecerán nubes de evolución en el Pirineo con posibilidad de alguna tormenta. En el resto del territorio se formarán nubes medias y altas.

Fin de semana con intervalos nublados

El sábado la jornada presentará algunos intervalos nublados, con posibilidad de algún chubasco o tormenta en el Pirineo. Las temperaturas registrarán pocos cambios, y nuevamente se alcanzarían los 39-40 ºC a muchos puntos de la provincia. El viento soplará del sur y sureste con rachas moderadas a lo largo del día.