Aulas vacías en los centros públicos, más por la ausencia de alumnos que de docentes

Publicado por ELENA MONTAÑÉS LLEIDA Creado: Actualizado:

La huelga tuvo un seguimiento mayoritario entre los estudiantes. Solo alrededor del 15% del alumnado de los institutos públicos de Lleida acudió a su centro, según informaron los directores. En Primaria también abundaron los colegios públicos en los que faltaron gran parte de los alumnos por decisión de sus familias. En cambio, el seguimiento entre el profesorado fue minoritario. En la concertada hubo normalidad. En el instituto escuela Torre Queralt, solo se presentó un 15% de los alumnos, mientras que en el Manuel de Montsuar, “el 90% del alumnado no ha venido”, señaló su director. Por su parte, el director del Guindàvols, apuntó que desde tercero de ESO hasta Bachillerato, la ausencia fue elevada, mientras que en los ciclos formativos “faltaron todos”. En el instituto Samuel Gili i Gaya, el seguimiento de la huelga fue del 75%. En el Joan Oró, del 86%. En la escuela Minerva, también hubo “mucho seguimiento” por parte de los alumnos, con tan solo 30 asistentes. En cuanto a los profesores, el director del Màrius Torres explicó que no disponían de una cifra exacta de seguimiento, puesto que “los horarios son muy diversos”. Aun así, apuntó que hay algunos que, pese a no querer secundar la huelga, “no han podido llegar por los cortes en las carreteras”. En el conjunto de Catalunya, más de 19.000 docentes secundaron la huelga, el 21,9% del personal. En el instituto de la Caparrella, “muchos alumnos no han podido llegar por las incidencias en el transporte”, informó el director. En el Josep Lladonosa, entre un 20-25% del alumnado decidió no asistir a clase. Según su director, “hay bastantes clases vacías, sobre todo en Bachillerato”.

En el ámbito universitario, según los datos facilitados por la Universitat de Lleida (UdL), solo un 1% del Personal Docente e Investigador (PDI) y un 4% del Personal Técnico de Gestión y Servicios secundaron el paro. La universidad eliminó todas las actividades evaluativas, por lo que hubo poca afluencia de estudiantes, ya que ahora es época de exámenes.