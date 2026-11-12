Cuentas en positivo en la Iglesia en las tres diócesis leridanas

Los obispados presentaron hace unos días, con motivo del Día de la Iglesia Diocesana y la Colecta, el balance de su actividad económica y asistencial. Según los informes publicados por las diócesis en sus páginas web y en la revista Nuestra Iglesia, las de Lleida, Urgell y Solsona obtuvieron en 2025 en su conjunto más de 16,3 millones de euros en ingresos, un 6,2% más respecto a 2024. Un incremento que se debe a las aportaciones de la ciudadanía a través de la Renta, con el 43,4% del total de los fondos recaudados, que ascendieron a más de 7,1 millones de euros, con una subida del 18,8% respecto a 2024. Sin embargo, las aportaciones de los fieles a través de colectas, con más de 3,2 millones que representan el 19,9% del total, bajaron un 4,8% en el conjunto de las tres diócesis.

Aunque el obispado de Urgell se mantiene como el que más ingresa, fue el único que registró un descenso, ligero, del 2,8%, hasta los 6,4 millones de euros. A través de la declaración de la Renta, recibió más de 2,7 millones de euros, el 42,3% del total, con una subida mínima que no llega al 1% de las aportaciones directas de los fieles, con 1,4 millones. En cuanto a los gastos, casi el 36% se destinaron a conservación de edificios, y aumentaron por actividades pastorales. Mientras, el obispado de Solsona es el que registró el mayor aumento de ingresos el año pasado, con un 17,9% más, hasta más de 5,6 millones de euros. También bajaron las aportaciones de los fieles, que representan el 20,5%, y aumentó un 16% el de la Renta. En el apartado de gastos, destaca la subida de los sueldos al clero y el personal laico. En el de Lleida, los ingresos subieron un 7,1%. De 2025, destaca el incremento del 52% de los ingresos por patrimonio y otras actividades, y, de los gastos, subieron un 11,2% los de acciones pastorales y asistenciales.