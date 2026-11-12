El Gran Recapte llega este viernes a Lleida con 226 puntos solidarios de recogida de alimentos

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La 18 edición del Gran Recapte comenzará mañana viernes y se prolongará hasta el sábado, 13 y 14 de noviembre, con un total de 226 puntos de recogida distribuidos entre supermercados y establecimientos de las comarcas de Lleida. Bajo el lema Graaaaaan. Tan gran que només hi faltes tu!, quiere poner en valor la fuerza de la participación ciudadana y recordar que la solidaridad colectiva es imprescindible para garantizar una alimentación digna para todos. El Banc dels Aliments de les Comarques de Lleida afronta esta nueva edición con la finalidad de movilizar a 1.100 personas voluntarias y recoger alimentos para dar respuesta a las necesidades de personas y familias en situación de vulnerabilidad. A las puertas del inicio de la campaña, la entidad ya ha conseguido cubrir entre el 70 % y el 80 % de las necesidades de voluntariado, aunque confía en incrementar esta cifra durante las próximas horas. Por este motivo, mantiene abierto el llamamiento a la participación, especialmente para cubrir los turnos del sábado con horarios flexibles. Las personas interesadas en colaborar todavía pueden inscribirse llamando al 973 25 76 12. Este año, el Gran Recapte pone el foco en las llamadas “nuevas pobrezas”, una realidad que afecta cada vez a más familias que, pese a disponer de ingresos, tienen dificultades para afrontar los gastos básicos debido al encarecimiento del coste de la vida. En la demarcación de Lleida, un total de 15.682 personas recurren al Banc dels Aliments para cubrir sus necesidades alimentarias. Desde El Palet, el centro de distribución de la entidad, también se ha detectado un aumento de las consultas de familias que hasta hace poco mantenían una situación económica estable.

Durante las jornadas de mañana y del sábado, se podrán hacer donaciones de alimentos en los 226 puntos de recogida habilitados en las comarcas de Lleida. Entre los productos más necesarios se encuentran la leche, el aceite, las conservas de pescado y carne, el arroz, la pasta, las legumbres cocidas y los alimentos infantiles. Además, también se podrán llevar a cabo aportaciones económicas a través de la página web www.granrecapte.org y del Bizum 33596 hasta el 30 de noviembre. Estas donaciones permiten al Banc dels Aliments adquirir y distribuir los productos en función de las necesidades de las personas atendidas.