Los mediadores de seguros se reúnen en Agramunt

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El Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Lleida reunió el martes a una treintena de colegiados en Agramunt con motivo de su encuentro anual con los directores territoriales de las entidades. Los asistentes a la jornada, dedicada al turrón y el chocolate, visitaron La Casa de la Xocolata, donde conocieron el proceso de elaboración del chocolate a la piedra, y el Museu del Torró i la Xocolata, antes de finalizar el recorrido en la tienda de Torrons Vicens.