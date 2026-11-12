Muere el escultor afincado en Tàrrega Antonio Díaz

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El ayuntamiento de Tàrrega expresó ayer su más sentido pésame por la muerte del escultor Antonio Díaz García, vinculado a la capital del Urgell desde pequeño. Nacido en Tomelloso (Ciudad Real) en 1949, el artista ha destacado por su obra de hierro y forja de gran volúmen y profunda sensibilidad, según destacó el consistorio a través de las redes sociales. En su comunicado, añadió que su escultura titulada La unió de la humanitat se exhibe actualmente en la rotonda de la avenida de la Verge de Montserrat en Tàrrega. A los diez años, ya jugaba a crear esculturas con diversos materiales aunque enseguida se quedó con el hierro. A los 60 años, quiso mostrar al público por primera vez su vena artística, sus esculturas moldeadas con hierro que a lo largo de su vida le quitaron horas de sueño y de ocio.

En 2024, el Museu Tàrrega Urgell inauguró una muestra antológica dedicada al escultor, en la que se pudo ver una selección de su obra. Díaz se mostró “muy contento” de poder exponer en Tàrrega. Con una carrera que abarca décadas, Díaz recibió reconocimiento internacional, exponiendo en lugares emblemáticos desde EEUU hasta China. El artista estuvo presente también en lugares como la Basílica de San Lorenzo de Florencia.