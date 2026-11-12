IGLESIA
Octavi Vilà será el nuevo arzobispo de Barcelona
Octavi Vilà será nombrado arzobispo de Barcelona el próximo 19 de diciembre, en sustitución de Joan Josep Omella. El actual obispo de Girona reconoció ayer que el nombramiento ha sido “totalmente inesperado” y que nunca ha buscado ocupar cargos de responsabilidad dentro de la Iglesia. Antes de ser nombrado obispo de Girona el 29 de febrero de 2024 por el entonces papa Francisco, ocupaba el cargo de abad en Poblet. Su primera petición fue que Girona no estuviera demasiado tiempo sin obispo, por lo que podría asumir las funciones de administrador episcopal hasta que el papa León XIV designe a su sucesor.