Trabajo en las obras pese a la mayor incidencia

Una persona, accediendo a la obra de un bloque de pisos ayer por la tarde en la capital del Segrià. - JORDI ECHEVARRÍA

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Una de las grandes reivindicaciones de la jornada de huelga convocada ayer era la necesidad de contar con una política que ofrezca viviendas asequibles para los trabajadores, tanto en alquiler como en compra. El sector de la construcción, en especial el de la edificación, se mantiene bajo escrutinio porque la oferta está muy por debajo que la demanda. En este contexto, ayer la huelga registró una incidencia muy desigual.

Mientras en el conjunto de Catalunya Pimec calculaba que un 10,2 por ciento de los trabajadores de las obras que se sumaron al paro general, en la provincia de Lleida estima que apenas representó un 0,8 por ciento. Esta cifra es muy inferior a la calculada por la patronal leridana Coell, cuyo presidente, Josep Maria Gardeñes, estimaba que entre un 3 y un 4% de las plantillas se sumaron a la convocatoria de paro.

Tamaño de las empresas

La incidencia fue mayor en las compañías más grandes, con mayor volumen de trabajadores y más peso de los sindicatos. En Lleida hay 17.494 trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el sector de la construcción.

La construcción cuenta con un número importante de trabajadores autónomos que, en la mayoría de los casos, no se sumaron a la huelga, según el presidente de la Asociación Multisectorial de Autónomos de la Provincia de Lleida (Amall), Pere Roqué. “Los autónomos que trabajan solos han seguido sus labores habituales en todos los sectores, como los que cuentan con uno o dos empleados”, afirmó.