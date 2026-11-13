Los procuradores instan a modernizar y digitalizar cuanto antes el sistema jurídico

Publicado por COLAU OBRADOR LLINÀS Creado: Actualizado:

Laia Vidal Florensa recibió ayer el premio al mejor Trabajo Final de Grado (TFG) en memoria de Jose M. Guarro Callizo sobre derecho procesal y procura, en un acto que incluyó la conferencia 'La procura al S. XXI' a cargo de Javier Segura Zariquey, presidente del Consell de Procuradors de Catalunya. El vicedecano de Derecho, Pol Cuadros, se encargó de presentarlo y recordó a Josep Maria Guarro, procurador leridano que formó parte del equipo de decanato de la facultad y fue consejero en el Consejo de Procuradores de España. Segura, en su ponencia, expresó su deseo de que el sistema judicial se modernice y se digitalice, un trabajo que según él se está haciendo de forma demasiado lenta. Destacó que el papel de la IA en el futuro de su profesión es inevitable y necesario, pero que las personas siempre estarán en el centro. Asimismo, indicó que no hay ningún país “desarrollado” que no tenga “un sistema jurídico ágil y eficaz”. Por su parte, Laia Vidal Florensa agradeció a la universidad su formación, y explicó que su idea principal del trabajo era que “un delito no tiene que terminar con la sentencia, sino con que la víctima pueda seguir adelante”. Cuadros cerró el acto dando apoyo a las víctimas de agresión sexual.