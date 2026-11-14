Éxito de la cata magistral en el Castell del Remei, con más de 130 inscritos

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Éxito de participación ayer en la bodega Castell del Remei, en Penelles, del Tast Magistral que dirigió el vitinivicultor, enólogo y responsable de la empresa Tomàs Cusiné. El espacio de actividades sociales y culturales de la bodega, la sala Lucilla Atilia, casi se quedó pequeña para acoger al total de 132 inscritos que se apuntaron a una cata de 16 tipos de vinos tanto del Castell del Remei, como de las marcas Tomàs Cusiné, de El Vilosell; Cèrvoles, de La Pobla de Cèrvoles; y Cara Nord, de las montañas de Prades.

La presidenta de la Fundació Castell del Remei, Mireia González-Antó, explicó a SEGRE que “no pensábamos que vendría tanta gente”, destacando que, además de profesionales del mundo del vino como sommeliers, “también asistieron muchos amantes de la cultura vinícola y aficionados al mundo del vino, de toda la provincia y también de otros puntos de Catalunya, y gente joven”. Así, no descarta otras próximas iniciativas como esta, para “seguir fomentando la cultura vinícola y el consumo moderado del vino”.