ENOLOGÍA
Éxito de la cata magistral en el Castell del Remei, con más de 130 inscritos
Éxito de participación ayer en la bodega Castell del Remei, en Penelles, del Tast Magistral que dirigió el vitinivicultor, enólogo y responsable de la empresa Tomàs Cusiné. El espacio de actividades sociales y culturales de la bodega, la sala Lucilla Atilia, casi se quedó pequeña para acoger al total de 132 inscritos que se apuntaron a una cata de 16 tipos de vinos tanto del Castell del Remei, como de las marcas Tomàs Cusiné, de El Vilosell; Cèrvoles, de La Pobla de Cèrvoles; y Cara Nord, de las montañas de Prades.
La presidenta de la Fundació Castell del Remei, Mireia González-Antó, explicó a SEGRE que “no pensábamos que vendría tanta gente”, destacando que, además de profesionales del mundo del vino como sommeliers, “también asistieron muchos amantes de la cultura vinícola y aficionados al mundo del vino, de toda la provincia y también de otros puntos de Catalunya, y gente joven”. Así, no descarta otras próximas iniciativas como esta, para “seguir fomentando la cultura vinícola y el consumo moderado del vino”.