El Gran Recapte arranca en Lleida con una buena respuesta ciudadana

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El Gran Recapte del Banc dels Aliments arrancó ayer viernes en Lleida con una buena respuesta de la ciudadanía y una notable implicación del voluntariado. La primera jornada contó con la participación de varios institutos y alumnos voluntarios, así como con las donaciones en los 226 puntos de recogida habilitados en supermercados de las comarcas leridanas. Teresa Farré, del Banc dels Aliments de Lleida, valoró positivamente el desarrollo del primer día de donaciones y subrayó la implicación de los centros educativos y la buena participación de los voluntarios, que ha alcanzado prácticamente el 90%. Farré también animó a continuar colaborando durante el segundo día de recogida y recordó que “cualquier aportación es importante para ayudar a las personas que más lo necesitan”.

Hoy sábado se llevará a cabo la segunda y última jornada presencial del Gran Recapte, que mantiene abiertos los puntos de recogida para que la población pueda hacer sus donaciones. La campaña pone este año el foco en el encarecimiento del coste de la vida y en las dificultades que atraviesan cada vez más familias para cubrir sus necesidades básicas. De hecho, actualmente 15.682 personas de las comarcas de Lleida recurren al Banc dels Aliments para recibir ayuda alimentaria. Entre los productos más necesarios se encuentran la leche, el aceite, las conservas de pescado y carne, el arroz, la pasta, las legumbres cocidas y los alimentos y productos infantiles. Aparte de los alimentos, también se pueden hacer aportaciones económicas en los supermercados colaboradores, a través de la página web granrecapte.org y mediante Bizum, en el número 33596, abierto hasta el 30 de noviembre.