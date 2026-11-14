Rosalía arrasa en los Latin Grammy y se adjudica seis premios por ‘Lux’ y ‘La perla’

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Rosalía fue la gran triunfadora en la gala de los Latin Grammy al conseguir seis galardones, entre ellos dos de los más importantes de la noche, mejor álbum por Lux y mejor canción por La perla. La artista barcelonesa también fue reconocida en las categorías de mejor canción pop, mejor álbum alternativo y mejor videoclip de formato corto por Sauvignon Blanc, además de recibir un premio a la ingeniería de sonido de su disco. “Lux ha sido un salto al vacío. Es muy importante que puedas decir tu verdad, y este disco es mi verdad”, afirmó emocionada. La gala también distinguió a Alejandro Sanz por su álbum ¿Y ahora qué +?, a Karol G por Tropicoqueta y a Jorge Drexler por Taracá, mientras que Alaska recibió un reconocimiento.