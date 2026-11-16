El espectáculo ‘K-barret’ del Mil·lenari de Cervera llena el Gran Teatre de la Passió

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El K-barret dedicado al Mil·lenari de Cervera llenó la noche del sábado con más de un millar de espectadores el Gran Teatre de la Passió, informa X. Santesmasses. El espectáculo, dirigido por Pep Oriol, presentó una docena de interpretaciones combinando música, baile y teatro a cargo de la compañía local La Famíglia. En el montaje, con coreografía de Eva Fernández y escenografía de Alba Cuñé, participaron una treintena de actores y contó con música en directo dirigida por Èric Grau. De las actuaciones, cabe destacar la de Noèlia Solé –encarnando a personajes como la Nasa Tabaco y Guinedilda– y la del presentador, Jan Carrasco. Una hora y media de crítica mordaz contra las clases dominantes de hace mil años, el clero y la nobleza, y las de hoy, los oligopolios digitales.