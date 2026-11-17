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La Cumbre del Clima (COP31) organizada por la ONU siguió ayer en Antalya (Turquía) marcada por las tensiones que produjo la primera propuesta del posible acuerdo final de la cita, ya que este primer borrador contempla “acelerar la eliminación” de combustibles fósiles como el petróleo o el gas, aunque no aclara cómo afrontar este objetivo —acordado ya en la COP28 de Dubái de 2023—, que en los últimos años ha encontrado obstáculos geopolíticos en las guerras de Ucrania y de Irán. Este texto preliminar podría ser bloqueado por los países productores de petróleo, como Arabia Saudí, que ayer ya negó estar entorpeciendo los acuerdos al respecto.

El primer borrador de acuerdo también plantea triplicar la financiación para la adaptación al cambio climático de aquí a 2035 hasta un mínimo de 120.000 millones de dólares priorizando las subvenciones para la adaptación al cambio climático antes que préstamos que agraven la deuda de los países en desarrollo.

El texto, liderado por Turquía y Australia, también urge a todos los países a “contribuir” con el objetivo de electrificación global del 35% para 2035, un objetivo que, según anunció desde la sede de la cumbre la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, España alcanzará en 2030, cinco años antes de lo previsto en este primer borrador.