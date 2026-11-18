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La discoteca Biloba de Lleida ha sido escogida en el Top 100 de mejores complejos de ocio nocturno del mundo, en un ranking que elabora la International NightLife Association. Concretamente, la discoteca leridana se sitúa en el puesto 82 del The World's 100 Best Clubs, un galardón que fue otorgado este martes en la histórica sala La Paloma de Barcelona en el marco del Congreso Internacional de Ocio Nocturno. Biloba era una de las 27 discotecas catalanas que optaban a la lista y repite la misma posición que el año pasado. En este sentido, Biloba aparece en este ranking mundial por sexta vez consecutiva.

Biloba es una macrodiscoteca y espacio de ocio situado en el polígono Neo Parc de la ciudad de Lleida. Combina una pista cubierta con un espacio al aire libre con piscina y sesiones de tarde y noche. A lo largo de su historia, por la discoteca leridana han pasado artistas como Bad Bunny, Rauw Alejandro, Young Miko, Saiko, Quevedo, Trueno, Polimá, Lunay, Nil Moliner, Mora, Micro Tdh, Don Patricio, Mike Towers, Chimbala, Andy y Lucas, Rels B, Henry Mendez, Dvicio, Ptazeta, Morad, Fatima Hajji o Lola Indigio, entre otros.

La lista completa del The World's 100 Best Clubs