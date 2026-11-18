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Los cocineros Gonzalo Ferreruela, del restaurante Ferreruela, y los hermanos Laia e Ismael Balsells, del Tòfol, impulsan CuiNat, un nuevo espacio de cocina para llevar al supermercado Sunka de Lleida que ofrecerá elaboraciones preparadas a la vista del cliente.

El espacio Sunka está en la calle de Bisbe Ruano de Lleida de la cadena de supermercados Plusfresc. El lugar combina la zona de supermercado con otros para actividades y actos. Así pues, la propuesta de los dos restaurantes de la capital del Segrià aprovecha este espacio polivalente y plantea dos formatos para adquirir la comida preparada: los platos recién hechos y la zona refrigerada.

Por una parte, está la opción de los platos hechos a la vista de los clientes, guisados en las instalaciones de Sunka y servidos calientes; y, por otra parte, están las comidas envasadas para adquirir en horario comercial como producto del supermercado. Las recetas de CuiNat estarán hechas con productos de temporada y proximidad. Serán platos reconocibles y, además, el proyecto también incluye la preparación de postres. De vez en cuando se prevé incorporar platos de cocineros invitados para visibilizar la cocina y los cocineros del territorio leridano.