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Formatges Artesans de Ponent, conocidos como Cal Quitèria, de Almacelles, han logrado cuatro medallas en la 38 edición de los World Cheese Awards, celebrados el pasado 12 de noviembre en Córdoba. Los quesos Curado de cabra, Curado de cabra con leche cruda y Garrotxa obtuvieron una medalla de plata cada uno mientras que Farcell semicurado de cabra recibió una medalla de bronce. De esta forma, superan los tres galardones del año pasado.