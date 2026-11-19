Publicado por Alba Mateu Barrufet Creado: Actualizado:

El Idescat ha publicado un estudio sobre los alumnos no universitarios que estudian y residen en un mismo lugar durante el curso 2025-26. En Catalunya hay un 86% y Lleida supera esta cifra, agrupando un 96% alumnos que estudian y residen en la ciudad.

En consecuencia, el hecho de que la capital del Segrià posicione como una de las ciudades con más alumnos no universitarios que residen en el mismo municipio, la comarca pasa a ser la segunda en ámbito catalán, y la primera a escala leridana, con más personas con las mismas características, un 83,9%. Por otra parte, la comarca con menos alumnas no universitarias y residentes es el Pallars Sobirà, con un 53,4%.

Lleida es el municipio de más de 5.000 habitantes con más retención de alumnos no universitarios que residen en el mismo lugar (96,8%), seguido por Barcelona, Olot y la Seu d'Urgell. Pero, aunque la ciudad sea la que más estudiantes de este tipo rindió, es la capital de demarcación que menos estudiantes atrae de otras poblaciones.