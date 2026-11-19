Las comarcas leridanas registraron hasta el mes de septiembre de este año 2.453 nacimientos, lo que representa un aumento del 2,08% respecto al mismo periodo del año pasado. Según los datos publicados ayer por el INE, el número de defunciones registró un descenso del 5,54% en el mismo periodo, con 2.966. Las cifras indican que, aunque el saldo vegetativo de la población continúa en negativo, se está reduciendo. En todo el año pasado, murieron 999 personas más de las que nacieron, mientras que en los nueve primeros meses de este año han sido 513. Otro elemento que se extrae de la estadística del INE es el retraso de la edad de maternidad, que el año pasado se situó en los 32,23 años en la provincia de Lleida. En 2024, fue de 31,94 años. Por edades, la franja que más ha aumentado hasta septiembre de 2026 en la demarcación fue de las madres de 45 a 49 años, con un 15% más hasta un total de 23. Le siguen las que tienen entre 20 y 24 años, con un 7,39% más, y entre los 15 y 19 años, con una subida del 7,14% respecto a los primeros nueve meses de 2024. Por edad de la madre, la mayoría de los nacimientos se concentran entre los 30 y 34 años, con 806, y una subida de casi el 5%.

Si lo comparamos con hace diez años, las madres de 40 años o más han pasado de representar el 7% del total en 2015 al 9,2% en 2025. Asimismo, el año pasado Lleida cerró con un total de 3.227 nacimientos, un 1,7% más respecto a 2024. Teniendo en cuenta la serie histórica del INE, la cifra está por debajo de la registrada antes de la pandemia, con un descenso del 7,4% respecto a 2019. Si se compara con 1975, la natalidad ha registrado una caída del 36,6% en la provincia.

En cuanto a las defunciones, un total de 4.226 personas fallecieron en 2025 en las comarcas leridanas, solo cinco menos que en 2024. La esperanza de vida en la demarcación se sitúa en los 83,76 años mientras aumenta la proporción de residentes mayores de 65 años, hasta el 20,11%. El INE también publicó ayer los datos definitivos de matrimonios, con 1.481 contabilizados en Lleida en 2025, la cifra más alta desde 2010 y con un aumento del 4,2% respecto a un año antes. La edad media de los leridanos a la hora de dar el “sí, quiero” fue de 38,87 años el año pasado, frente a los 35,64 años de hace diez años.

Según las cifras actualizadas a 1 de octubre, la provincia de Lleida cuenta con un total de 469.284 habitantes, 5.557 más que en octubre del año pasado. Del total, 107.545 residentes tienen nacionalidad extranjera, con un aumento del 4,3%.