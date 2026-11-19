Ya a la venta las entradas para la 'Factoria de los Reixos', que pone en marcha la ilusión navideña en Lleida
Se ofrecerán quince sesiones repartidas en cuatro jornadas, con horarios de mañana y tarde
La màgia del Nadal i la il·lusió dels Reis Mags ja marquen el pols de l’agenda cultural a Lleida. La programació festiva dirigida al públic infantil i familiar va arrancar ahir oficialment amb la posada a la venda de les entrades per a La Factoria dels Reixos, una de les propostes estrella d’aquestes dates. La producció tornarà a apostar pel talent local i el treball conjunt, comptant amb la complicitat de companyies de teatre professional de la ciutat, un cos de dansa i empreses dels sectors audiovisual i de serveis per oferir una experiència cultural i escènica pensada per disfrutar en família.
En total, s’oferiran quinze sessions repartides en quatre jornades, amb horaris de matí i tarda: quatre el dimecres 30 de desembre, tres el dissabte 2 de gener –l’única jornada en què totes les representacions seran a la tarda– i quatre el 3 i el 4 de gener. Més enllà dels escenaris, els més petits podran descobrir de prop tots els detalls dels espectaculars carruatges de Ses Majestats entre el 27 de desembre i el 4 de gener en el marc del Cucalòcum.
A més, l’exhibició també permetrà veure altres elements emblemàtics de la ciutat, com Lo Marraco i el camió escala dels Bombers. D’altra banda, entre el 5 i el 22 de desembre se celebrarà el sorteig per formar part de la comitiva com a patge en la Cavalcada dels Reis Mags, una iniciativa que permet als participants implicar-se activament en un dels esdeveniments més esperats del calendari. La tradició continuarà del dia 29 de desembre al 4 de gener amb la Ruta del Camarlenc, oferint a les famílies una nova oportunitat per viure de prop els preparatius previs a l’arribada reial.