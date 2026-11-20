El espectáculo ‘Cossos en Revolta’ hizo ayer su primera parada fuera de las Islas Baleares con una actuación en Lleida. - PAU PASCUAL PRAT

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Teatre de l’Escorxador acogió ayer el espectáculo Cossos en Revolta, un cabaret de circo transfeminista que mezcla circo, música, teatro, movimiento, palabra y humor para reivindicar la diversidad y cuestionar los roles y estereotipos de género. Está coordinado artísticamente por Anna Rubió, natural de Cervià de les Garrigues, desde la asociación menorquina Acirkaos. La de ayer en Lleida fue la primera parada de la gira fuera de las Islas Baleares.