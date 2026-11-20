El Teatre de l’Escorxador se llena de circo transfeminista
El Teatre de l’Escorxador acogió ayer el espectáculo Cossos en Revolta, un cabaret de circo transfeminista que mezcla circo, música, teatro, movimiento, palabra y humor para reivindicar la diversidad y cuestionar los roles y estereotipos de género. Está coordinado artísticamente por Anna Rubió, natural de Cervià de les Garrigues, desde la asociación menorquina Acirkaos. La de ayer en Lleida fue la primera parada de la gira fuera de las Islas Baleares.