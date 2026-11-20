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Este 2026 se han cumplido veinte años de la publicación de Missa pagesa, un poemario de la leridana Dolors Miquel escrito en forma de misa laica, y el año que viene Edicions 62 tiene previsto publicar una nueva edición. Para celebrarlo, la joven formación teatral tarraconense Dissident.Cia ha llevado el libro a escena en forma de espectáculo que hibrida palabra, plástica y música. La sala La Mercantil de Balaguer acogerá mañana sábado (20.00 h) el estreno de esta Missa pagesa teatral, que toma la idea de “misa como estructura simbólica para sacudir los rituales sociales, morales y comunitarios”. Tres intérpretes (Xènia J. Martos, Erick García y Paula Comellas), bajo la dirección de Neus Pàmies, transitan entre roles e identidades a través de un paisaje sonoro que se origina a través de la voz y el cuerpo. Tres protagonistas que buscan huir del asfalto y volver a acompañar los pasos, la tierra, la cosecha, la vendimia, las hogueras de Sant Joan..., como en el poemario de la escritora leridana, en el que recordaba el entorno idílico de la infancia en su Lleida natal y en la torre familiar. Missa pagesa es uno de los cinco proyectos seleccionados de otras tantas compañías emergentes en el circuito Estrena’t al Territori, una iniciativa en la que, junto a La Mercantil, participan las salas Trono de Tarragona, La Planeta de Girona, L’Aurora de Igualada y Casa del Teatre Nu, de Sant Martí de Tous.