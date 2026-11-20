Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Sara González, natural de Lanzarote, y Miriam Valero, de Agramunt, se alzaron el miércoles en Madrid con uno de los premios de la décima edición de GIRA Mujeres, el programa de formación y apoyo al emprendimiento impulsado por Coca-Cola. Ambas fueron reconocidas entre diez finalistas en la categoría Quiero emprender por Malva, un proyecto con sede en Agramunt desde el que elaboran masas de pizza sin gluten usando principalmente harina de garbanzo de origen nacional y productos locales de proximidad. El jurado valoró su capacidad para identificar un nuevo nicho de mercado y su triple impacto social, medioambiental y económico, sobre todo por su contribución en el territorio.

El reconocimiento se anunció durante la gala de clausura de GIRA Mujeres, en un acto que contó con la presencia de Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, y Antonio Garamendi, presidente de la CEOE. En esta décima edición, GIRA Mujeres recibió 532 proyectos de emprendimiento y contó con la participación de 1.372 mujeres. De todas las candidaturas, diez proyectos llegaron a la fase final, en la que un jurado seleccionó a las cuatro ganadoras. Las finalistas disfrutarán de una mentoría de cuatro meses impartida por Impact Hub, mientras que las premiadas obtuvieron 8.000 euros de capital semilla, tres meses de aceleración empresarial y formación en ESIC.

El programa ofrece formación y acompañamiento individualizado a mujeres que quieren desarrollar una idea empresarial o consolidar un negocio en funcionamiento. En esta edición se impartieron un total de 11.200 horas de formación. A lo largo de sus diez años de trayectoria, GIRA Mujeres ha acompañado a más de 24.900 mujeres de toda España, cerca de 2.000 de ellas en Catalunya, y ha destinado más de 580.000 euros a capital semilla y formación para las ganadoras. El impacto de la iniciativa también quedó reflejado en el estudio Evolución del emprendimiento de las mujeres 2015-2025, elaborado junto al Observatorio del Emprendimiento de España. Según el informe, el 53,9% de las participantes de GIRA Mujeres ha creado y dirigido su propia empresa, mientras que el 45% de los negocios impulsados por participantes que emprendieron hace más de cuatro años continúa activo.