Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El Mercat de Nadal de Tàrrega, situado en el centro de la ciudad y continuación de la Fira d’Artistes, ya está totalmente consolidado. La edición de este año (la tercera con este formato) se celebrará del 11 al 13 diciembre. Reunirá 90 expositores de artesanía, arte, decoración, joyería, cosmética, alimentación y artículos de regalo, distribuidos por las calles del Carme, Santa Anna y Agoders, así como por la plaza del Carme. Además, el mercado ofrecerá unas 40 actividades, entre talleres, degustaciones gastronómicas y actuaciones musicales.

El concejal de Promoción Económica, Jaume Vall, anunció que se realizará un estudio sobre el impacto económico del Mercat de Nadal. Entre las novedades destaca la puesta en marcha de una nueva plataforma web, creada por el diseñador digital Eduard Falip, que ofrece una experiencia más completa y accesible. Las reservas de las actividades ya se pueden tramitar a mercatnadal.tarrega.cat.

Este año, las degustaciones se realizarán en colaboración con la marca Gust de Lleida, de la Diputació de Lleida. Su director de Promoción Económica, Ramon Boixadera, subrayó que “queremos promocionar el producto agroalimentario del territorio y sensibilizar a la gente sobre su valor”.

Otra de las novedades es la creación del Espai 0-3, para los más pequeños, con un cambiador, una zona de lactancia y juegos adaptados.