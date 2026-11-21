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Josep Maria Forné fue elegido presidente de la Federación Allem (Agrupació Lleidatana d'Entitats de Suport a Persones amb Discapacitat) en una votación que se celebró ayer en el Ayuntamiento de Vallbona de les Monges. Con una trayectoria destacada en entidades sociales, presidiendo el Banc dels Aliments o Òmnium Cultural a Ponent-Lleida, releva en el cargo a Joan Ramon Saura, presidente desde 2018.

Forné agradeció a todas las entidades que conforman Allem la confianza despositada en él: “Es un honor poder contribuir a los objetivos de la Federación: la promoción de los derechos, la dignidad y la calidad de vida de las personas”. “Lo haremos con un espíritu de servicio total, porque Allem es una herramienta para facilitar y mejorar el trabajo de las organizaciones afiliadas, y desde la Federación trabajaremos con este fin”, afirmó. En este mandato tendrá tres prioridades: defender los derechos de las personas con discapacidad, reforzar la red de entidades que integran la Federación y garantizar la calidad de los servicios.