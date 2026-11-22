Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Dubrovnik (Croacia) será la ciudad europea que acogerá el 39 Aplec Internacional de Adifolk en 2027. El anuncio se realizó durante la 9 Gala de l’Any de Adifolk, celebrada ayer en el Teatre Ateneu de Tàrrega, una cita que cierra el ciclo anual de difusión e internacionalización de la cultura popular catalana. Durante el acto se entregaron, como novedad, los XI Premis Baròmetre Casteller 2026, integrados por primera vez en esta gala. En la categoría de Colla de l’Any, el reconocimiento fue para los Xiquets del Serrallo. Además, fueron distinguidas como nuevas collas de 8 los Xiquets del Serrallo y la Colla Castellera de Figueres, mientras que Castellers d’Andorra, Colla Castellera del Baix Montseny y Xiquets de Copenhaguen recibieron el premio de nuevas collas de 7. También se entregaron los Premis Adifolk 2026, que reconocen al grupo del año, que lo ganó Grallers de Segona; a la federación del año, que se lo llevó Som Sardana; y a una personalidad destacada del ámbito, que fue para el músico y activista cultural, Xavier Muixench.