El Tumultuosa clausura su primera edición en el Castell del Remei
El Festival Tumultuosa cerró ayer su primera edición con dos conciertos de música de cámara celebrados durante el fin de semana en los cellers Clos Pons, en l’Albagés, y Castell del Remei, en Penelles. Las actuaciones, a cargo de dos formaciones de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell (OJC), fusionaron música en directo y gastronomía del territorio. El festival estuvo organizado por Como Pomona y la OJC, con el apoyo del IEI y Gust de Lleida.