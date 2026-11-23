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El Festival Tumultuosa cerró ayer su primera edición con dos conciertos de música de cámara celebrados durante el fin de semana en los cellers Clos Pons, en l’Albagés, y Castell del Remei, en Penelles. Las actuaciones, a cargo de dos formaciones de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell (OJC), fusionaron música en directo y gastronomía del territorio. El festival estuvo organizado por Como Pomona y la OJC, con el apoyo del IEI y Gust de Lleida.