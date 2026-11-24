Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La Sala de la Canonja de la Seu Vella de Lleida acogerá el jueves 3 de diciembre la entrega de premios del 5è Concurs de Vins de la DO Costers del Segre, cuya nueva edición se presentó ayer en la Diputación de Lleida en un acto encabezado por el diputado de Promoció Econòmica, Jordi Verdú, y el presidente de la denominación de origen, Isidre Ribalta.

Esta quinta edición coincide con la celebración del 40 aniversario de la DO y pretende poner en valor la calidad de los vinos de Lleida y el Pirineu i Aran, así como dar visibilidad al trabajo de las bodegas y del sector vitivinícola. Jordi Verdú subrayó la importancia del certamen para promocionar los productos del territorio y reforzar la marca agroalimentaria de la Diputación, Gust de Lleida, que cuenta con algo más de un año de trayectoria. Por su parte, Isidre Ribalta agradeció el apoyo de la Diputación, destacando que “el concurso representa una oportunidad para que las bodegas puedan mostrar sus elaboraciones y conocer su posicionamiento dentro de la propia denominación”. La principal novedad de esta edición, comentó Ribalta, será la incorporación de medallas de oro, plata y bronce para los vinos premiados. “Estas distinciones físicas podrán incorporarse a las botellas y servirán para que los consumidores puedan identificar fácilmente los vinos reconocidos”, comentó. Por otro lado, Ribalta puso en valor el elevado nivel de los vinos participantes y añadió que “hay muy poca diferencia de puntuación entre los vinos ganadores”, ya que a menudo son pequeños matices los que deciden las primeras posiciones. El jurado, formado por unos 40 sumilleres, llevará a cabo la cata de los vinos presentados el lunes 30 de noviembre, también en la Seu Vella. El certamen premiará las mejores referencias en las categorías de blancos jóvenes, blancos de crianza, rosados, tintos jóvenes, tintos de crianza, tintos de guarda y espumosos. También distinguirá el mejor monovarietal de macabeo y el vino con mayor puntuación de todo el concurso, que recibirá el reconocimiento al Millor Vi de la DO Costers del Segre, reconocimiento que en la edición anterior recayó en el vino Purgatori, de Familia Torres (Juneda). Asimismo, durante la gala se entregará una distinción al compromiso con la sostenibilidad a una persona o bodega que apueste por iniciativas que perpetúen buenas prácticas ambientales.