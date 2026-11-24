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Creu Roja Joventud presentó ayer en el Palau de Vidre de Lleida la 35 Campaña de Juguetes en Catalunya, bajo el lema Els Seus Drets en Joc. La presentación contó con la participación de representantes institucionales, entidades, empresas colaboradoras y personal laboral y voluntariado de las 13 asambleas locales y comarcales de la demarcación. La iniciativa tiene como objetivo recoger 50.000 juegos y juguetes nuevos en toda Catalunya para entregarlos a principios de año a las familias de 18.000 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad que no tienen garantizado el derecho al juego. Los juguetes recogidos deberán ser nuevos, educativos, no sexistas, no bélicos, sostenibles y que fomenten el juego cooperativo. Con ello, Creu Roja Joventud busca promover valores como la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto y la igualdad, además de garantizar que todos los menores puedan estrenar un juguete.

Más allá de la recogida de regalos, la campaña también pretende sensibilizar sobre el valor educativo del juego y su importancia en el desarrollo infantil. Según datos del Idescat, el 36,1% de los menores de 16 años de Catalunya viven en situación de riesgo de pobreza o exclusión social. En este contexto, muchas familias priorizan la compra de productos de primera necesidad y el acceso a juguetes queda en un segundo plano.