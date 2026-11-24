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La capital de la Noguera dará el pistoletazo de salida a la Navidad el próximo viernes 4 de diciembre con el encendido del alumbrado navideño en la plaza del Mercadal, a partir de las 18.30 horas. El acto contará con la llegada de Polsim, la encargada de encender la Estrella de Oriente, y la Mensajería Real, que serán los primeros personajes del Imaginario de Nadal en Reixos en visitar la ciudad.

La celebración también contará con la presencia de la alcaldesa Lorena González y representantes de las cuatro asociaciones de comerciantes. Además, incluirá actuaciones musicales y de danza, villancicos interpretados por alumnos de la Escuela Municipal de Música y coreografías de la Escuela Municipal de Danza. La jornada finalizará con una chocolatada popular abierta a la ciudadanía con coca de azúcar.

La programación continuará el sábado 5 de diciembre con la tradicional Fira Mercat de Santa Llúcia, también conocida como la Fira dels Alls, que llenará de ambiente navideño las calles del Centre Històric de Balaguer. En la feria también habrá unas 90 paradas de productos artesanales, decoración, regalos y gastronomía de proximidad, y recibirá también la visita de las patgeses, que este año partirán desde diferentes comercios de la ciudad.

Durante la jornada habrá talleres infantiles, un vermut musical navideño con el dúo Lionized y demostraciones gastronómicas, como la elaboración tradicional del dulce de membrillo, a cargo de la Associació Dona Rural. Con estas dos citas, Balaguer inicia el Imaginari de Nadal en Reixos, una programación festiva con propuestas inclusivas para todas las edades y públicos.