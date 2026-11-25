Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El hospital Arnau de Vilanova celebró ayer una jornada sobre el cambio climático y su impacto en las enfermedades respiratorias, que reunió a profesionales sanitarios y expertos para analizar los efectos del calentamiento global y la contaminación sobre la salud, así como los retos que estos fenómenos plantean para la sostenibilidad del sistema sanitario.

El encuentro contó con una conferencia inaugural de Xavier Basagaña Flores, del Institute for Global Health, centrada en cómo el aumento de las temperaturas está modificando los efectos del calor sobre la mortalidad por enfermedades respiratorias. También se celebró una mesa de debate con profesionales de neumología, urgencias, enfermería, economía de la salud y representantes de pacientes, que analizaron las evidencias actuales, los posibles escenarios futuros y la capacidad de respuesta del sistema sanitario.

La jornada puso el foco en la realidad ambiental de las Terres de Lleida, donde la calidad del aire está condicionada tanto por el tráfico como por la actividad agrícola. Las emisiones de amoníaco procedentes de la gestión de los purines y de la aplicación de fertilizantes pueden contribuir a la formación de partículas finas, sobre todo durante los episodios de inversión térmica y niebla. Estos factores pueden agravar enfermedades como el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, principalmente entre los niños, los mayores y los pacientes con patologías respiratorias crónicas. Asimismo, se subrayó la importancia de proteger a los colectivos más vulnerables frente a fenómenos como las olas de calor, que pueden incrementar los riesgos para las personas con problemas respiratorios y quienes trabajan al aire libre. En este sentido, se abordó el concepto de Una sola salut (One Health), que defiende la necesidad de trabajar en la protección de la salud humana, animal y ambiental, con la implicación de sanitarios y administraciones.

El encuentro también sirvió para poner de relieve el compromiso del Institut Català de la Salut con la incorporación de los factores ambientales a la práctica asistencial y el seguimiento de los pacientes, así como la adaptación de los centros sanitarios a los episodios climáticos extremos y la reducción de la huella ambiental de la actividad sanitaria. La jornada concluyó con las intervenciones de Ferran Barbé, director clínico territorial de Neumología de Lleida, y Ana Rodríguez, presidenta de la Associació Sostenibilitat, Educació i Salut.