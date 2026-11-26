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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la posible presencia de fragmentos de vidrio en 25 lotes de un total de siete marcas de frutos secos procedentes de España, ante lo que ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos incluidos, que se abstengan de consumirlos.

El organismo, que ha sido informado de esta alerta por las autoridades sanitarias de Cataluña, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), ha manifestado que la notificación es resultante del autocontrol de las propias empresas, que han comunicado la incidencia, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Productors afectados:

Así, los lotes afectados son el '1127091' y el '1128091', con fechas de consumo preferente de 12 de diciembre de 2026 y de 15 de marzo de 2027, respectivamente, de la marca 'Auchan' y bajo el nombre 'MIX SPRINT & GO', presentados en formato bolsa de 40 gramos conservada a temperatura ambiente; y el '1127796', el '1128182' y el '1127704', con respectivas fechas de consumo preferente de 10 de marzo de 2027, 17 de marzo de 2027 y 20 de febrero de 2027, de la marca 'LIDL' y bajo el nombre 'Pipa de girasol frita', presentados en formato bolsa de 200 gramos conservada a temperatura ambiente.

Además, se hallan el lote '112747', con fecha de consumo preferente de 22 de enero de 2027, de la marca 'El Corte Inglés', bajo el nombre 'Mix para ensalada con bayas de goji', presentado en formato tarrina de 250 gramos conservada a temperatura ambiente; el '1127555', el '1128181' y el '1128258', con respectivas fechas de consumo preferente de 3 de febrero de 2027, 17 de marzo de 2027 y 28 de marzo de 2027, de la misma marca y bajo el nombre 'Pipa de girasol peladas fritas', presentados en formato bolsa de 125 gramos conservada a temperatura ambiente

También de la marca 'El Corte Inglés', está afectado el lote '1128079', con fecha de consumo preferente de 16 de marzo de 2027, bajo el nombre 'Cóctel fiesta', presentado en formato tarrina de 400 gramos conservada a temperatura ambiente; y el lote '1128238', con fecha de consumo preferente de 28 de marzo de 2027, bajo el nombre 'Pipas de girasol peladas', presentado en formato tarrina de 250 gramos conservada a temperatura ambiente.

De la marca 'Borges', se encuentra los lotes '1127306', '1127948' y '1127774', cuyas respectivas fechas de consumo preferente son 14 de abril de 2027, 10 de junio de 2027 y 19 de mayo de 2027, bajo el nombre 'NATURA MIX ANTIOX', presentados en formato bolsa de 35 gramos conservada a temperatura ambiente; y el lote '1127445', con fecha de consumo preferente de 23 de julio de 2027, bajo el nombre 'Select frutos secos (Mix Ensaladas)', presentado en formato bolsa de un kilogramo conservada a temperatura ambiente.

En cuanto a la marca 'Alipende', está afectado el lote '1127465', con fecha de consumo preferente de 16 de enero de 2027, bajo el nombre 'Frutos secos (Pipa pelada cruda)', presentado en formato bolsa de 200 gramos conservada a temperatura ambiente; y el lote '1127790', con fecha de consumo preferente de 28 de enero de 2027, bajo el nombre 'CÓCTEL BOLERO', presentado en formato bolsa de 225 gramos conservada a temperatura ambiente.

Nuevamente de la última marca, se encuentran el lote '1127868', con fecha de consumo preferente de 9 de febrero de 2027, bajo el nombre 'Pipas peladas fritas', presentado en formato bolsa de 200 gramos conservada a temperatura ambiente; y el lote '1128041', con fecha de consumo preferente de 9 de febrero de 2027, bajo el nombre 'Mix picoteo', presentado en formato bolsa de 250 gramos conservada a temperatura ambiente.

El lote '1127780', con fecha de consumo preferente de 21 de febrero de 2027, de la marca 'Medina' y bajo el nombre 'MIXTUS PARTY', presentado en formato bolsa de 200 gramos conservada a temperatura ambiente, también se encuentra afectado; así como cinco de la marca 'Carrefour'. En concreto, de la última casa comercial son el '2100700', el '2100768' y el '2100901', cuyas respectivas fechas de consumo preferente son 18 de febrero de 2027, 1 de marzo de 2027 y 5 de abril de 2027, bajo el nombre 'Pipas de girasol natural peladas', presentados en formato bolsa de 200 gramos conservada a temperatura ambiente.

Junto a ellos, están afectados los lotes '1127427' y '1127901', con fechas de consumo preferente de 17 de julio de 2027 y 3 de septiembre de 2027, respectivamente, bajo el nombre de 'Carrefour', presentados en formato bolsa de 140 gramos conservada a temperatura ambiente.

"Según la información disponible, la distribución inicial se ha producido en la mayor parte del territorio nacional", ha indicado la AESAN, que ha añadido que la información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del SCIRI, con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.