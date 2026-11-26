Unas mil leridanas fueron encerradas en centros del Patronato de Protección a la Mujer durante la dictadura franquista y hasta ya llegada la democracia, según una investigación de la historiadora Antonieta Jarne. Fueron represaliadas por ser consideradas unas “desviadas” o “descarriadas” para anular su identidad y controlar su voluntad y su cuerpo.

El Patronato de Protección a la Mujer, creado en 1941, desarrolló durante más de cuarenta años una extensa estructura de centros destinada a la vigilancia, la tutela y reforma moral de mujeres jóvenes “desviadas”, “descarriadas” o en situación de “peligro moral”. El organismo franquista extendió su actividad hasta 1981 en las comarcas leridanas y en el conjunto del Estado hasta 1985. Una investigación de la historiadora leridana Antonieta Jarne apunta a que aproximadamente un millar de jóvenes de la provincia de Lleida pasaron por alguno de estos centros durante estos cuarenta años. El Espai Orfeó acogió ayer, coincidiendo con el 25N, la charla Repressió i Oblit, organizada por Dones Lleida con la Associació Contra l’Oblit, de la que forma parte Jarne. En declaraciones a SEGRE, señala que en Lleida el Patronato tenía tres centros provisionales: el convento de las Josefinas, la Llar Mare Esperança y la Maternitat. “Las jóvenes estaban un tiempo, antes de ser trasladadas a otros centros en Tortosa, Barcelona o Girona”, señala.

Los motivos para encerrar a estas jóvenes tenían un denominador común: todas aquellas conductas que no cumplían con el nacionalcatolicismo. Jarne recuerda el expediente de una joven que acabó en un centro “porque le gustaba mucho el baile”. Escaparse de casa, ser desobediente o contestar a los padres podrían ser razón para acabar en uno de estos centros. Sin embargo, quedarse embarazas fuera del matrimonio “era lo peor que le podía pasar a una chica soltera”, destaca Jarne. “Era la propia familia la que las denunciaba para que acabaran en un centro de estos”, subraya la historiadora, quien remarca que “nunca habían cometido ningún delito y, por tanto, nunca tuvieron un juicio”. Otra arbitrariedad en el funcionamiento del Patronato era el tiempo de encierro. “Estaban los meses o años que les diera la santísima gana”, zanja. Aunque el objetivo del organismo franquista eran las jóvenes de entre 16 y 25 años, Jarne relata que ella, y otros investigadores, han encontrado casos de más jóvenes, incluso niñas de 12 años, y también de más edad, de hasta 29 años. “Hay chicas que entran con 16 o 17 años y no salen hasta los 25”, enfatiza.

Según el testimonio de las supervivientes, “era una vida que se parecía bastante a una cárcel y se limitaba a fregar, rezar y obedecer”. Según la correspondencia recuperada, Jarne explica que no dejaban que hablaran entre ellas y que la práctica habitual era el traslado entre diferentes centros, incluso en Lugo o Burgos. “Así evitaban que establecieran amistad, porque querían anular su identidad, además de controlar la voluntad y los cuerpos de estas jóvenes”, constata. De hecho, lo primero que hacían era comprobar si eran vírgenes. “Si eran completas o incompletas”, según su argot. Las embarazadas acababan en Madrid, en la Maternidad de Peña Grande. “El más siniestro de todo el Patronato”, según la historiadora. Los indicios de robo de bebés son claros, aunque no haya pruebas. Con el acto de ayer, confían en que salgan más supervivientes para dar voz a una historia “repleta de silencios” y obtener el reconocimiento merecido.