Biólogo e investigador en la Universitat de Lleida y en el IRBLleida, utiliza la mosca de la fruta para descifrar cómo las células tumorales escapan del tumor primario. En esta entrevista, que podrán leer entera este domingo en la revista Vint-i-dos de SEGRE, Andreu Casali explica cómo la ciencia básica con este pequeño insecto permite abordar la metástasis.

Este domingo, en SEGRE ‘Vint-i-dos’ entrevista este domingo a Andreu Casali, del IRBLleida, que investiga con moscas la expansión de los tumores

¿Por qué investigan con la mosca de la fruta?

La mosca Drosophila es un modelo esencial para entender procesos biológicos básicos. En nuestro caso, estudiamos el primer paso de la metástasis: cómo las células tumorales logran salir del tumor primario para viajar por el organismo y colonizar otros tejidos. Este proceso es el responsable del 90% de las muertes por cáncer.





La temida metástasis.

Sí. El verdadero peligro del cáncer no suele ser el tumor inicial, sino las pocas células que logran sobrevivir al viaje por el organismo para colonizar otros órganos.

¿Por qué se utilizan moscas y no ratones?

Por su genética podemos reproducir tumores con las mismas mutaciones humanas. Desde el punto de vista ético se evitan los dilemas morales de manipular mamíferos y encaja con la tendencia europea.

¿Hay momentos eureka en los laboratorios?

El 90% de los experimentos fracasan porque la hipótesis inicial no era acertada, pero todo avance médico nació hace años de una investigación básica sin aplicación inmediata.

¿Se acabará algún día con el cáncer?

Soy claramente optimista, aunque no habrá una solución única que cure todos los cánceres de golpe. Hoy muchos tumores ya se tratan con gran eficacia. Vamos por muy buen camino.