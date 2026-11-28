Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Palau de Margalef acogió ayer la XXI edición de los Premis Integra XXI que otorga la entidad Down Lleida, en el marco de la cena anual de la asociación. Los galardones premian a empresas que forman parte del proyecto de la entidad para la inserción laboral de personas con síndrome de Down o discapacidad intelectual. Este año, las empresas que recibieron este reconocimiento fueron Aqualia, el Grupo Vall Companys y la cooperativa Quàlia.