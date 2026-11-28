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A partir del 1 de enero de 2027, la edad de jubilación ordinaria en España será de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 6 meses de cotización, y de 67 años para el resto. Así lo recoge la Seguridad Social, que señala esa combinación de 65 años y 38 años y 6 meses cotizados como la vía para retirarse antes de los 67 en la pensión contributiva. Además, el organismo detalla el periodo mínimo de cotización, los supuestos de jubilación anticipada y las reglas de cómputo.

El calendario de aplicación gradual de la reforma iniciada en 2013 llega entonces a su punto final. Según la Seguridad Social, la edad de acceso depende de la edad del interesado y de las cotizaciones acumuladas a lo largo de su vida laboral.

Las edades y el periodo de cotización se han aplicado de forma gradual desde el 1 de enero de 2013. Con 2027 concluye el calendario transitorio y se aplica el cuadro definitivo, sin escalones intermedios en meses.

Los dos tramos de edad desde 2027

El organismo distingue dos tramos. Si el trabajador acredita 38 años y 6 meses o más de cotización, podrá acceder a la pensión de jubilación a los 65 años. Si acredita menos de ese periodo, la edad exigida será de 67 años. Este requisito será exigible, en todo caso, cuando se acceda a la pensión sin estar en alta o en situación asimilada a la de alta. Con el esquema vigente desde 2027, quien no alcance los 38 años y 6 meses de cotización deberá esperar a cumplir los 67 años. Existen además supuestos especiales en los que la edad mínima puede rebajarse o anticiparse, aunque solo para trabajadores en alta o en situación asimilada.

Periodo mínimo de cotización para causar la pensión

Además de la edad, hace falta cumplir un periodo mínimo para causar derecho a la prestación. Para los trabajadores en alta o situación asimilada, la Seguridad Social fija un periodo de cotización genérico de 15 años, equivalentes a 5.475 días, vigente desde el 25 de mayo de 2010. A ello se suma un periodo específico: dos de esos años deben estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. Si se accede desde una situación de alta o asimilada sin obligación de cotizar, el plazo se cuenta hasta la fecha en que cesó la obligación de cotizar.

Para quienes están en situación de no alta ni asimilada, el periodo genérico es el mismo: 15 años o 5.475 días cotizados. El periodo específico de dos años debe quedar dentro de los 15 años anteriores al momento de causar el derecho. Para acreditar este mínimo, solo se computan las cotizaciones efectivamente realizadas o las asimiladas a ellas legal o reglamentariamente. Tampoco se tiene en cuenta la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias.

Supuestos de jubilación anticipada y coeficientes reductores

La Seguridad Social precisa que la edad mínima puede rebajarse o anticiparse únicamente para trabajadores en alta o en situación asimilada y en supuestos concretos. El listado completo es el siguiente: jubilación anticipada a partir de los 60 años por tener la condición de mutualista; jubilación anticipada a partir de los 61 años sin tener la condición de mutualista; jubilación parcial; jubilación especial a los 64 años, para quienes resulte de aplicación la legislación anterior al 1 de enero de 2013, conforme a la disposición transitoria cuarta de la LGSS; jubilación del personal del Estatuto Minero, personal de vuelo de trabajos aéreos, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y miembros del cuerpo de la Ertzaintza; jubilación flexible y jubilación de trabajadores con una discapacidad igual o superior al 45 % o al 65 %.

Existe, no obstante, un límite general: los coeficientes reductores nunca permitirán acceder a la pensión con menos de 52 años. Esta limitación no afecta a los trabajadores de los regímenes especiales de la Minería del Carbón y de los Trabajadores del Mar que, el 1 de enero de 2008, tuviesen reconocidos coeficientes reductores, a quienes se aplica la normativa anterior.

Cómputo de edades y periodos cotizados

El cómputo de los meses se realiza de fecha a fecha a partir del nacimiento. Cuando en el mes del vencimiento no exista un día equivalente al inicial, se considera que la edad se cumple el último día de ese mes. Los periodos de cotización se reflejan en días. Una vez acumulados todos los días computables, sin la parte proporcional de las pagas extraordinarias, se transforman en años y meses con reglas fijas: el año equivale a 365 días y el mes a 30,41666 días.

Conviene atender a las fracciones: se toman años y meses completos, sin equiparar a un año o a un mes las fracciones de los mismos. Para fijar la edad de acceso, además de los días efectivamente cotizados, la Seguridad Social tiene en cuenta otros periodos. Entre ellos, los días considerados efectivamente cotizados por excedencia, según el artículo 237 de la LGSS y el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Cuidado de hijos, parto, tiempo parcial y fijos discontinuos

También se suman los días computados por beneficios por cuidado de hijos o menores acogidos, conforme a la disposición transitoria decimocuarta de la LGSS y al artículo 6 del Real Decreto 1716/2012, de 28 de diciembre. A ellos se añaden los periodos asimilados por parto a favor de la trabajadora solicitante, de acuerdo con el artículo 235 de la LGSS.

En los contratos a tiempo parcial, se tienen en cuenta los distintos periodos en alta con ese tipo de contrato, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno. Para los trabajadores fijos discontinuos, se computa todo el periodo en alta con ese contrato y se multiplica por un coeficiente de 1,5. El número total de días cotizados al año no puede superar el de días naturales de cada año.