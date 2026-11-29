Un total de 14.277 jóvenes de las comarcas leridanas están llamados a votar hoy por primera vez en unas elecciones generales. Son los que alcanzaron la mayoría de edad desde los últimos comicios a las Cortes Generales, el 23 de julio de 2023.

Desde entonces ha habido otras dos convocatorias electorales: para el Parlament de Catalunya en mayo de 2024 y para el Parlamento Europeo en junio del mismo año. Esta última, como es habitual en las elecciones europeas, tuvo una participación escasa que apenas alcanzó el 37%.

Tres años después, los sondeos apuntan a que será elevada, aunque muchos electores aún no habían decidido su voto la semana pasada. Los indecisos representaban un 40% del total en Lleida, según la encuesta de SEGRE publicada el pasado domingo.

Estos nuevos electores representan poco más del 4% de los 326.300 llamados a votar hoy en Lleida. La ilusión por participar por primera vez en unas elecciones motiva a la gran mayoría de los jóvenes consultados por este diario, pero también la preocupación ante las dificultades para emanciparse.

La práctica totalidad reclama al nuevo Gobierno que salga de las urnas soluciones ante el fuerte contraste que supone el alto coste de la vivienda y de la vida frente a un mercado laboral que ofrece pocas oportunidades de obtener estabilidad e independencia económica.

“Todavía no me afecta directamente, pero soy consciente de la problemática de la vivienda y de que es una situación insostenible”, explica Laura Mur, que votará por primera vez hoy, al igual que hermana gemela Berta.

Sin embargo, esto no es lo único que les preocupa. El deterioro de los servicios públicos y el avance de los discursos de odio también guían su elección sobre quién votar. Las redes sociales constituyen una fuente importante de contacto con la política la mayoría, si bien apuntan que el discurso que transmiten suele ser lo contrario del diálogo y el intercambio de ideas. “En las redes se genera mucha tensión y se hacen comentarios bastante agresivos”, señala Vinyet París, que se estrenará como votante en las generales.