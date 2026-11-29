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Las personas que trabajan durante el día de las elecciones tienen derecho a un permiso retribuido para ir a votar, que se divide en tres categorías según la jornada. En caso de que el horario de trabajo coincida entre 2 y 4 horas con el de apertura de los colegios, el permiso es de 2 horas. Si la jornada coincide entre 4 y 6 horas, se alarga hasta las 3 para ir a ejercer el derecho al voto. Finalmente, si el horario laboral coincide en más de 6 horas con los horarios de las sedes, el permiso es de 4 horas. Si coincide en menos de dos horas, no se tiene derecho a este permiso.

Además, las horas no trabajadas no se tienen que recuperar ni se pueden descontar del sueldo. La empresa puede organizar el horario del permiso dentro del horario laboral de cada persona. Es importante avisar y pedir el justificante electoral a los miembros de la mesa cuando se deposita el voto.

En el caso de los miembros de las mesas electorales que trabajan el día de las elecciones, tienen derecho a un permiso retribuido de toda la jornada tanto el presidente, como los vocales y los interventores. También pueden optar a una reducción de cinco horas de trabajo al día siguiente de los comicios. Los apoderados también tienen el permiso durante las elecciones, pero no el lunes. Además, el presidente y los vocales de las mesas reciben 75€ para las dietas, independientemente del tiempo que se ejerce.