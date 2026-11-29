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Las 562 mesas electorales del 29-N en Lleida han quedado correctamente constituidas poco antes de las 09.50 horas de este domingo. Los 2.674 colegios de Catalunya han abierto con normalidad, sin incidencias destacables y sólo se han producido algunos contratiempos en dos mesas, una en Sidamon. La otra ha estado en Sant Feliu de Llobregat, en el Baix Llobregat.

Lleida concentra 313 colegios y 562 meses. En el resto de demarcaciones, Barcelona tiene 1.613 colegios y 6.548 mesas; Tarragona, 359 colegios y 1.072 mesas; y Girona, 389 colegios y 894 mesas.

El censo de electores en Catalunya roza los 6 millones de personas (5.926.487), 223.028 más que en los comicios del 23 de julio del 2023. Se han imprimido más de 71 millones de papeletas y más de 8 millones de sobres de votación. En Lleida, 326.300 electores escogen hoy a 4 diputados y 4 senadores.

El pavelló firal de Mollerussa, la seu electoral del municipi.

El Pabellón Ferial de Mollerussa acoge todas las mesas del municipio, que ha sustituido a los tradicionales colegios electorales. Es una medida que se aplica desde la pandemia de la Covid. Según explicaron a SEGRE, cuando abrió la sede a las 9 horas había colas para depositar el voto, pero una hora más tarde (a las 10) ya se estaba normalizando la situación.

Un col·legi electoral a la Seu d'Urgell.

En la Seu d'Urgell hay un goteo constante de personas en todos los colegios, en la Sala La Cocina de las Monjas (la sede que se muestra en el vídeo) es donde se espera que haya más afluencia de gente porque es el colegio que concentra más población. Este año, han aumentado de dos a tres meses por el aumento de personas con derecho a voto. Todas las mesas se han constituido bien, pero ha habido un pequeño incidente en el Centro Cívico porque la segunda persona que ha ido a depositar el voto quería votar Se acabó la fiesta, pero han tenido que llamar al secretario porque el partido no tiene representación en la demarcación de Lleida y no había papeletas.

En Tàrrega la jornada electoral ha comenzado con normalidad, y muchas personas han ido a depositar el voto a primera hora de la mañana. Hay 11.675 personas llamadas en las urnas, con 11 colegios electorales y 19 mesas.

Una dona vota a les eleccions generals del 29-N a Lleida

Participación fluida de votantes a lo largo de la mañana de este domingo por las elecciones generales del 29-N en el centro cívico del barrio de Balàfia de Lleida, el colegio electoral que concentra más mesas de la ciudad. Desde primera hora, el movimiento de votantes ha sido constante y tanto la entrada del equipamiento como el salón de actos, los dos espacios de votación, han sido bastante concurridos y en algunos casos se han formado largas colas. La mayoría de personas ya llevaban su voto de casa y los votantes consultados por ACN han coincidido en que estas elecciones generales son "importantes". "Es necesario que la gente asista y vote. Nos jugamos muchas cosas", ha dicho Anabel Gómez, una de las presidentas de mesa.