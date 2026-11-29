Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa inició ayer la celebración de su 30 aniversario con una mirada humorística al mundo de los libros y la profesión bibliotecaria. Alba Segarra y Marc Andreu protagonizaron el primer acto conmemorativo con el espectáculo A mi també em van fer fora de la biblio per parlar, en el que abordaron la relación con los usuarios y las situaciones más curiosas que se viven detrás del mostrador de una biblioteca. La iniciativa contó con la participación de bibliotecarios naturales de Mollerussa y que ejercen en otros municipios que compartieron experiencias y anécdotas de sus respectivas trayectorias profesionales. La celebración también incluyó un pastel de aniversario, cuyas velas soplaron el alcalde, Marc Solsona, la concejala de Cultura, Raquel Pueyo, y el actual equipo de la biblioteca.

Los actos conmemorativos continuarán mañana, a las cinco y media de la tarde, en el Centre Cultural, con el espectáculo familiar Bruixanteris, de La Guilla Teatre. La programación finalizará el 14 de diciembre con un encuentro de los clubes de lectura con la escritora Mariona Visa, que conversará con los asistentes sobre su libro Padrines. La cita pretende reunir a los integrantes de los siete clubes de lectura que promueve la biblioteca, así como a los de otros colectivos de la ciudad y la comarca.