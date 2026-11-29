ELECCIONES 29N
"Nos jugamos muchas cosas": El Centro Cívico de Balàfia es el colegio electoral de Lleida con más mesas de la ciudad
Representantes de mesa cogen el cargo "con responsabilidad" en unas elecciones que muchos vecinos consideran "importantes"
Participación fluida de votantes a lo largo de la mañana de este domingo por las elecciones generales del 29-N en el centro cívico del barrio de Balàfia de Lleida, el colegio electoral que concentra más mesas de la ciudad.
Desde primera hora, el movimiento de votantes ha estado constante y tanto la entrada del equipamiento como el salón de actos, los dos espacios de votación, han estado bastante concurridos y en algunos casos se han formado largas colas.
La mayoría de personas ya llevaban su voto de casa y los votantes consultados por ACN han coincidido en que estas elecciones generales son "importantes". "Es necesario que la gente asista y vote. Nos jugamos muchas cosas", ha dicho Anabel Gómez, una de las presidentas de mesa.