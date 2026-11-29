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Participación fluida de votantes a lo largo de la mañana de este domingo por las elecciones generales del 29-N en el centro cívico del barrio de Balàfia de Lleida, el colegio electoral que concentra más mesas de la ciudad.

Desde primera hora, el movimiento de votantes ha estado constante y tanto la entrada del equipamiento como el salón de actos, los dos espacios de votación, han estado bastante concurridos y en algunos casos se han formado largas colas.

La mayoría de personas ya llevaban su voto de casa y los votantes consultados por ACN han coincidido en que estas elecciones generales son "importantes". "Es necesario que la gente asista y vote. Nos jugamos muchas cosas", ha dicho Anabel Gómez, una de las presidentas de mesa.