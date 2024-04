Citan a declarar a familiares de la residencia de Tremp

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Una veintena de familiares de víctimas y usuarios de la residencia Fiella de Tremp están citados a declarar a partir del lunes en el juzgado de la capital del Pallars Jussà como testigos en la causa penal por el brote de Covid de noviembre de 2020 en que murieron 64 de los 142 usuarios del centro. Se instruye por homicidio imprudente. Están citados los días 8, 9, 12 y el 15 de abril con el fin de tomarles declaración como denunciantes y perjudicados y para hacerles el correspondiente ofrecimiento de acciones con las investigadas y el Patronato.

Cabe recordar que en enero declaró como imputada la exdirectora del geriátrico de Tremp, que culpó a las monjas del brote de Covid. Afirmó que no hubo caos ni faltó material como apuntan Mossos, empleados y Fiscalía. También compareció por videoconferencia la otra investigada, la exresponsable de Higiene Sanitaria, que se acogió a su derecho a no declarar. Posteriormente, declararon los miembros del Patronato Fiella –entre ellos el exalcalde Joan Ubach y el vicario general de la dicósesis de Urgell, Josep Maria Mauri– que rechazaron responsabilidades y culparon del brote a Salud. El abogado, Xavier Prats, que representa a varias familias de usuarios fallecidos, recuerda que “los Mossos y la conselleria determinaron que hubo descontrol y no se siguió el plan de contingencia. Esto provocó la intervención y cese de la dirección”.