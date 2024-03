Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Baila como puedas celebra hoy (22.50 h) la tercera gala con todos los focos puestos sobre la elección de la nueva pareja de Colate tras la coreografía de selección. El baile grupal con el We go together, de la película Grease, dará paso a las ocho actuaciones entre celebrities y bailarines en las que se decidirá la nueva expulsión.