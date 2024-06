Altercado de Georgina Rodríguez y Leticia Sabater en un restaurante de lujo de Madrid

Una celebración, una queja y dos agentes de policía interviniendo en una fiesta. Así concluyeron la última velada de Georgina Rodríguez en La Finca, la lujosa urbanización madrileña donde Cristiano Ronaldo aún mantiene una residencia, a pesar de haber mudado a los Emiratos Árabes hace dos años.

La modelo de Jaca asistió al cumpleaños de una amiga cercana, quien había reservado una cena en uno de los exclusivos restaurantes de la zona y contrató a Leticia Sabater para animar la noche. La artista, famosa por sus letras atrevidas y sus llamativos bailes, se entregó por completo en una actuación privada. Interpretó algunos de sus éxitos más conocidos, como "La Salchipapa", "Toma pepinazo", "Mr. Policeman", "Trínchame el pavo", y "Barbacoa al Punto G".

Leticia Sabater.

El grupo de Georgina disfrutó enormemente, sumándose a la fiesta y dejando perplejos al resto de los comensales, quienes no podían creer lo que estaban presenciando. “La liaron de una manera que no se podía permitir, en un sitio bastante caro donde solemos ir con la familia”, comentó uno de los testigos. A pesar de las reiteradas llamadas de atención, el grupo hizo caso omiso, lo que llevó a los comensales, incómodos, a llamar a la policía.

Según el periodista Javier de Hoyo en 'Ni que fuéramos shhh', los agentes se presentaron en el local y pidieron a Sabater que interrumpiera su espectáculo hasta que el restaurante se despejara para evitar un enfrentamiento mayor. “Tuvo que venir la policía porque no paraban, no me imaginaba ver a Georgina así. De Leticia me sorprende menos, pero ¿Georgina?”, comentan algunos testigos.

Este incidente refleja cómo la vida de las celebridades, por glamorosa que sea, está llena de eventos imprevistos. A pesar de la intervención policial, la noche demostró ser inolvidable para Georgina Rodríguez y sus amigas, quienes disfrutaron de una celebración inusitada en uno de los lugares más exclusivos de Madrid.